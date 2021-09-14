Тисячі засекречених документів НКВС викладають в мережу: унікальні фото

В Україні розпочав роботу електронний архів визвольного руху. 3 500 документів внутрішніх військ Народного комісаріату внутрішніх справ Радянського Союзу почали викладати в мережу.

Перед розвалом СРСР архів було частково вивезено, тобто документи були фактично викрадені, з України до Росії, а щось і взагалі знищено. У середині 1990-х років вдалося зробити копію деяких справ на мікроплівках, а у 2000 роках їх передали до Центру досліджень визвольного руху.

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Тисячі документів НКВС почали оцифровувати

Щойно з'явилась спеціальна техніка для оцифрування, фахівці почали працювати над тим, аби матеріали були в загальному доступі для суспільства.

Історія визвольного руху – одна з найбільш міфологізованих тем, яка часто і багато використовується для маніпуляцій з боку російської пропаганди. Тобто ці всі історії про "звірства бандерівців",

– розповіла директорка Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник.

На її думку, електронний архів також буде цінним саме для суспільства, яке намагається якось в цій інформаційній війні займати свою позицію.

В радянські часи українські повстанці були вимушені ховати важливі документи. І коли знали, що загрожує їм небезпека, то цінні папери закопували в те, що було під рукою. Найчастіше – це був посуд. Наприклад, молочні бідони. Кілька таких експонатів є і в Центрі дослідження визвольного руху.



Карикатура на партію більшовиків / Фото з електронного архіву

У реставраційній лабораторії намагаються відновити знахідки, щоправда, не завжди це завершується успіхом. Тоді передають артефакти до музеїв. А ось те, що вдається реанімувати – оцифровують і викладають у вільний доступ, аби дослідники могли попрацювати з документами.

Нині розпочався перший етап публікації документів. За словами експертів, найголовніше – це розуміння того, як відбувалася партизанська війна та з ким воювала Українська повстанська армія й Організація українських націоналістів, а також хто був стороною, яка воює, з боку комуністичного Кремля.

Директор галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут вважає, що ці документи можуть спростувати міфи про те, хто насправді скоював військові злочини на території Західної України. В архіві є матеріали, які розповідають про:

діяльність так званих легендованих боївок;

те, як солдати внутрішніх військ НКВС переодягалися в форму повстанців і вчиняли злочини для того, щоб кинути тінь на повстанський рух.



Зразок тексту Василя Стуса, який взяли на криміналістичну експертизу почерку / Фото з електронного архіву

Документи можуть стати в пригоді для українських військовослужбовців

Документи датуються 1944 — 1945 роками. У них мовиться про операції внутрішніх військ НКВС проти українських повстанців на Західній Україні. Архіви складаються здебільшого з тек, звітів розпорядчої, внутрішньої документації.

Історик та дослідник українсько-визвольного руху Іван Патриляк переконаний, що саме ці документи стануть у пригоді сучасникам, особливо військовослужбовцям, які нині воюють на Сході.

Я думаю, що для офіцерів наших відповідних органів це буде надзвичайно корисна лектура. Почитати це все, як вони робили. Адже зрештою вони опанували ситуацію – величезними зусиллями, величезним терором,

– пояснив він.

Цей архів дає можливість доповнити картину минулого, порівняти ці документи з документами комуністичних партії та репресивних органів, і сформувати картину. Оригінал архіву зберігається в Москві і недоступний для загалу. В умовах, коли Росія веде війну проти України, поки що говорити про повноцінне повернення матеріалів додому неможливо.



10 заповідей українського націоналіста / Фото з електронного архіву



Військовий квиток Романа Шухевича / Фото з електронного архіву