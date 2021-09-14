Перед розвалом СРСР архів було частково вивезено, тобто документи були фактично викрадені, з України до Росії, а щось і взагалі знищено. У середині 1990-х років вдалося зробити копію деяких справ на мікроплівках, а у 2000 роках їх передали до Центру досліджень визвольного руху.

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Тисячі документів НКВС почали оцифровувати

Щойно з'явилась спеціальна техніка для оцифрування, фахівці почали працювати над тим, аби матеріали були в загальному доступі для суспільства.

Історія визвольного руху – одна з найбільш міфологізованих тем, яка часто і багато використовується для маніпуляцій з боку російської пропаганди. Тобто ці всі історії про "звірства бандерівців",

– розповіла директорка Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник.

На її думку, електронний архів також буде цінним саме для суспільства, яке намагається якось в цій інформаційній війні займати свою позицію.

В радянські часи українські повстанці були вимушені ховати важливі документи. І коли знали, що загрожує їм небезпека, то цінні папери закопували в те, що було під рукою. Найчастіше – це був посуд. Наприклад, молочні бідони. Кілька таких експонатів є і в Центрі дослідження визвольного руху.



Карикатура на партію більшовиків / Фото з електронного архіву

У реставраційній лабораторії намагаються відновити знахідки, щоправда, не завжди це завершується успіхом. Тоді передають артефакти до музеїв. А ось те, що вдається реанімувати – оцифровують і викладають у вільний доступ, аби дослідники могли попрацювати з документами.