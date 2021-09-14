Перед развалом СССР архив был частично вывезен, то есть документы были фактически похищены, из Украины в Россию, а что-то и вообще уничтожено. В середине 1990-х годов удалось сделать копию некоторых дел на микропленки, а в 2000 годах их передали в Центр исследований освободительного движения.

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Тысячи документов НКВД начали оцифровывать

Как только появилась специальная техника для оцифровки, специалисты начали работать над тем, чтобы материалы были в общем доступе для общества.

История освободительного движения – одна из самых мифологизированных тем, которая часто и много используется для манипуляций со стороны российской пропаганды. То есть эти все истории о "зверствах бандеровцев",

– рассказала директор Центра исследований освободительного движения Анна Олейник.

По ее мнению, электронный архив также будет ценным именно для общества, которое пытается как-то в этой информационной войне занимать свою позицию.

В советские времена украинские повстанцы были вынуждены прятать важные документы. И когда знали, что им грозит опасность, то ценные бумаги закапывали в то, что было под рукой. Чаще всего это была посуда. Например, молочные бидоны. Несколько таких экспонатов есть и в Центре исследования освободительного движения.



Карикатура на партию большевиков / Фото из электронного архива

В реставрационной лаборатории пытаются восстановить находки, правда, не всегда это завершается успехом. Тогда передают артефакты в музеи. А вот то, что удается реанимировать, – оцифровывают и выкладывают в свободный доступ, чтобы исследователи могли поработать с документами.

Обратите внимание! Сейчас начался первый этап публикации документов. По словам экспертов, самое главное – это понимание того, как происходила партизанская война и с кем воевала Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов, а также кто был воюющей стороной со стороны коммунистического Кремля.

Директор отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут считает, что эти документы могут опровергнуть мифы о том, кто на самом деле совершал военные преступления на территории Западной Украины. В архиве есть материалы, которые рассказывают о:

деятельности так называемых легендированных боевок;

том, как солдаты внутренних войск НКВД переодевались в форму повстанцев и совершали преступления для того, чтобы бросить тень на повстанческое движение.