Тоді вже було видно, що поліцейські перелякані, – Рибачук про побиття студентів на Майдані

Керівник організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів про побиття студентів на Майдані в ніч на 1 грудня 2013 року. За його словами, правоохоронці поводилися нахабно, але вже тоді боялися студентів, які проводили масові мітинги.

За словами політика, після побиття студентів, на Майдані кардинально змінилася ситуація. Правоохоронців лякало те, що напад на молодих активістів не змусив їх відступити, а навпаки – породив характерний рух. Про це Олег Рибачук розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Про нахабність правоохоронців

Олег Рибачук розповів, що в останні дні листопада 2013 року правоохоронці в столиці поводили себе надзвичайно нахабно. Серед прикладів – до Михайлівського Золотоверхого собору, де були постраждалі після побиття студенти, не пускали священників. За словами Рибачука, така поведінка є типовою для правоохоронців у диктаторських режимах.

Відчувалося, що цих людей просто пре від того, що вони можуть сказати щось. Завжди ці силовики у диктаторських режимах так себе поводять. Для них це принципово, вони визначають, що положено, а що ні,

– розповів Рибачук.

Однак після побиття студентів поліцейські були налякані. Майдан, за словами Рибарчука, став окремим організмом, який жив своїм життям. Поки політики виступали на сцені, люди генерували ідеї для боротьби.

Я пам’ятаю як їхав на Михайлівську площу, де був мітинг студентів. Тоді вже було видно, що поліцейські перелякані. Ми зрозуміли, що це броунівський рух, але він дуже характерний,

– згадує Рибачук.

Також політик підкреслив, що Майдан не працював за гроші, як про це часто каже президент Росії Володимир Путін. майдан, за словами Рибачука, працював на ціль.

Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності" , в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

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