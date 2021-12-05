На місце одного вбитого приходили сотні інших

Російський президент Володимир Путін очікував, що після перших розстрілів на Майдані усі розбіжаться. Однак сталося все навпаки. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів політик і громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Цікаво Рибачук розповів про найбільше досягнення Євромайдану

Прибрали жінок, прибрали дітей і прийшли люди, які мають бойовий досвід Афганістану, прийшли люди для яких Україна, без пафосу, важливіша за особисте життя. На місце одного вбитого приходили буквально сотні інших,

– пригадав Рибачук перші дні Майдану.

Він наголосив, що для таких людей як Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко – це страшна річ. Адже у своїх країнах вони залякують людей і подібне не відбувається. У цьому і є головна різниця між українцями.

Українці готові воювати

На думку Рибачука, це може бути пов'язано з тим, що наш народ багато століть намагалися знищити. Тому зараз, відчуваючи загрозу безпеки, українці віддадуть життя за майбутнє своїх дітей. "Ми пам'ятаємо, що означає тоталітарна система", – наголосив голова "Центру спільних дій".

Ми втратили половину нації в часи Сталіна та після нього. Тому українці готові, а зараз тим більше – воювати. Ми зубами горло перегриземо, але Путіна зупинимо,

– запевнив політик.

Українці довели Європі, що Путін – ворог. Тепер наша країна відчуває себе в "європейському таборі".

Зауважимо, на тлі інформації про можливий наступ Росії у січні – лютому 2022 року зросла кількість добровольців територіальної оборони. На черговий сплеск охочих потрапити у "партизанські загони" очікують з 1 січня.

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

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