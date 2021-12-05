На место одного убитого приходили сотни других
Российский президент Владимир Путин ожидал, что после первых расстрелов на Майдане все разбегутся. Однако произошло все наоборот. Об этом в интервью 24 каналу рассказал политик и общественный деятель, глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
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Убрали женщин, убрали детей и пришли люди, которые имеют боевой опыт Афганистана, пришли люди, для которых Украина, без пафоса, важнее личной жизни. На место одного убитого приходили буквально сотни других,
– вспомнил Рыбачук первые дни Майдана.
Он подчеркнул, что для таких людей как Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко – это страшная вещь. Ведь в своих странах они запугивают людей и подобное не происходит. В этом и есть главная разница между украинцами.
Украинцы готовы воевать
По мнению Рыбачука, это может быть связано с тем, что наш народ много веков пытались уничтожить. Поэтому сейчас, чувствуя угрозу безопасности, украинцы отдадут жизнь за будущее своих детей. "Мы помним, что означает тоталитарная система", – подчеркнул глава "Центра совместных действий".
Мы потеряли половину нации во времена Сталина и после него. Поэтому украинцы готовы, а сейчас тем более – воевать. Мы зубами горло перегрызем, но Путина остановим,
– заверил политик.
Украинцы доказали Европе, что Путин – враг. Теперь наша страна чувствует себя в "европейском лагере".
Отметим, на фоне информации о возможном наступлении России в январе – феврале 2022 года возросло количество добровольцев территориальной обороны. Очередной всплеск желающих попасть в "партизанские отряды" ожидают с 1 января.
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