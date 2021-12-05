На место одного убитого приходили сотни других

Российский президент Владимир Путин ожидал, что после первых расстрелов на Майдане все разбегутся. Однако произошло все наоборот. Об этом в интервью 24 каналу рассказал политик и общественный деятель, глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Интересно Рыбачук рассказал о величайшем достижении Евромайдана

Убрали женщин, убрали детей и пришли люди, которые имеют боевой опыт Афганистана, пришли люди, для которых Украина, без пафоса, важнее личной жизни. На место одного убитого приходили буквально сотни других,

– вспомнил Рыбачук первые дни Майдана.

Он подчеркнул, что для таких людей как Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко – это страшная вещь. Ведь в своих странах они запугивают людей и подобное не происходит. В этом и есть главная разница между украинцами.

Украинцы готовы воевать

По мнению Рыбачука, это может быть связано с тем, что наш народ много веков пытались уничтожить. Поэтому сейчас, чувствуя угрозу безопасности, украинцы отдадут жизнь за будущее своих детей. "Мы помним, что означает тоталитарная система", – подчеркнул глава "Центра совместных действий".

Мы потеряли половину нации во времена Сталина и после него. Поэтому украинцы готовы, а сейчас тем более – воевать. Мы зубами горло перегрызем, но Путина остановим,

– заверил политик.

Украинцы доказали Европе, что Путин – враг. Теперь наша страна чувствует себя в "европейском лагере".

Отметим, на фоне информации о возможном наступлении России в январе – феврале 2022 года возросло количество добровольцев территориальной обороны. Очередной всплеск желающих попасть в "партизанские отряды" ожидают с 1 января.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые имели отношение к Майдану. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

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