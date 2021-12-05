Тогда уже было видно, что полицейские испуганы, – Рыбачук об избиении студентов на Майдане

Руководитель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал об избиении студентов на Майдане в ночь на 1 декабря 2013 года. По его словам, правоохранители вели себя нагло, но уже тогда боялись студентов, которые проводили массовые митинги.

По словам политика, после избиения студентов на Майдане кардинально изменилась ситуация. Правоохранителей пугало то, что нападение на молодых активистов не заставило их отступить, а наоборот – породило характерное движение. Об этом Олег Рыбачук рассказал в интервью 24 каналу.

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О наглости правоохранителей

Олег Рыбачук рассказал, что в последние дни ноября 2013 года правоохранители в столице вели себя чрезвычайно нагло. Среди примеров – в Михайловский Златоверхий собор, где были пострадавшие после избиения студенты, не пускали священников. По словам Рыбачука, такое поведение является типичным для правоохранителей в диктаторских режимах.

Чувствовалось, что этих людей просто прет от того, что они могут сказать что-то. Всегда эти силовики в диктаторских режимах так себя ведут. Для них это принципиально, они определяют, что положено, а что нет,

– рассказал Рыбачук.

Однако после избиения студентов полицейские были напуганы. Майдан, по словам Рыбачука, стал отдельным организмом, который жил своей жизнью. Пока политики выступали на сцене, люди генерировали идеи для борьбы.

Я помню как ехал на Михайловскую площадь, где был митинг студентов. Тогда уже было видно, что полицейские напуганы. Мы поняли, что это броуновское движение, но оно очень характерно,

– вспоминает Рыбачук.

Также политик подчеркнул, что Майдан не работал за деньги, как об этом часто говорит президент России Владимир Путин. Майдан, по словам Рыбачука, работал на цель.

Сайт 24 канала запустил проект, в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, мятежный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые были причастны к Майдану.Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар

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