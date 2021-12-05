По словам политика, после избиения студентов на Майдане кардинально изменилась ситуация. Правоохранителей пугало то, что нападение на молодых активистов не заставило их отступить, а наоборот – породило характерное движение. Об этом Олег Рыбачук рассказал в интервью 24 каналу.
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О наглости правоохранителей
Олег Рыбачук рассказал, что в последние дни ноября 2013 года правоохранители в столице вели себя чрезвычайно нагло. Среди примеров – в Михайловский Златоверхий собор, где были пострадавшие после избиения студенты, не пускали священников. По словам Рыбачука, такое поведение является типичным для правоохранителей в диктаторских режимах.
Чувствовалось, что этих людей просто прет от того, что они могут сказать что-то. Всегда эти силовики в диктаторских режимах так себя ведут. Для них это принципиально, они определяют, что положено, а что нет,
– рассказал Рыбачук.
Однако после избиения студентов полицейские были напуганы. Майдан, по словам Рыбачука, стал отдельным организмом, который жил своей жизнью. Пока политики выступали на сцене, люди генерировали идеи для борьбы.
Я помню как ехал на Михайловскую площадь, где был митинг студентов. Тогда уже было видно, что полицейские напуганы. Мы поняли, что это броуновское движение, но оно очень характерно,
– вспоминает Рыбачук.
Также политик подчеркнул, что Майдан не работал за деньги, как об этом часто говорит президент России Владимир Путин. Майдан, по словам Рыбачука, работал на цель.
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