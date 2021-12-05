За словами політика, після побиття студентів, на Майдані кардинально змінилася ситуація. Правоохоронців лякало те, що напад на молодих активістів не змусив їх відступити, а навпаки – породив характерний рух. Про це Олег Рибарчук розповів в інтерв'ю 24 каналу.
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Про нахабність правоохоронців
Олег Рибарчук розповів, що в останні дні листопада 2013 року правоохоронці в столиці поводили себе надзвичайно нахабно. Серед прикладів – до Михайлівського Золотоверхого собору, де були постраждалі після побиття студенти, не пускали священників. За словами Рибарчука, така поведінка є типовою для правоохоронців у диктаторських режимах.
Відчувалося, що цих людей просто пре від того, що вони можуть сказати щось. Завжди ці силовики у диктаторських режимах так себе поводять. Для них це принципово, вони визначають, що положено, а що ні,
– розповів Рибарчук.
Однак після побиття студентів поліцейські були налякані. Майдан, за словами Рибарчука, став окремим організмом, який жив своїм життям. Поки політики виступали на сцені, люди генерували ідеї для боротьби.
Я пам’ятаю як їхав на Михайлівську площу, де був мітинг студентів. Тоді вже було видно, що поліцейські перелякані. Ми зрозуміли, що це броунівський рух, але він дуже характерний,
– згадує Рибарчук.
Також політик підкреслив, що Майдан не працював за гроші, як про це часто каже президент Росії Володимир Путін. майдан, за словами Рибарчука, працював на ціль.
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