Також спостерігається незрозуміла ситуація в Ольгівському лісі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState від 21 листопада.

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Де просунулися росіяни

Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій на сході України. За даними експертів, ворог просунувся в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього. Водночас є питання щодо ситуації в Ольгівському лісі.

Ситуація в Ольгівському лісі, яка потягнула за собою суттєві втрати особового складу та розстріли наших полонених, перебуває на уточнені. Прохання до учасників та свідків даних подій, звернутися до нас,

– йдеться у повідомленні

На Курахівському напрямку Донецької області Сили оборони щодня відбивають десятки штурмів, проте, на жаль, подекуди росіянам вдається досягти незначних успіхів.

Ворог продовжує атаки біля Курахового: дивіться на карті

Також противник намагається відновити свої позиції у Курській області. Аналітики повідомляють про просування біля Дар'їно та Нижнього Клину.

Ворог має успіхи у Курській області: дивіться на карті

Крім вищезгаданого, росіяни активізувалися біля Кремяного. Цей населений пункт теж розташований у Курській області, біля Ольгівки.

Що відбувається біля Кремяного: дивіться на карті

У Донецькій області також напружена ситуація біля Роздольного. Це селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.

Яка ситуація біля Роздольного: дивіться на карті

Не легша ситуація у Новодонецькому. Це селище у Краматорському районі Донецької області.

Росіяни мають просування у Новодонецьку: дивіться на карті

Ворог також активно наступає біля Дальнього. Цей населений пункт розташований південніше Курахового.

Дальнє під наступом ворога: дивіться на карті