У боях за Україну загинув болгарський доброволець Тодор Кузьмов

За незалежність України воюють не лише українці, а й інші народи. Іноземці з різних країн світу віддають своє життя під час боротьби з російською армією.

Одним із них став болгарський доброволець Тодор Кузьмов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту Memorial – International Volunteers for Ukraine.

Що відомо про Тодора Кузьмова?

Тодор Кузьмов був добровольцем із Болгарії. Він воював на боці України та загинув під час бойових дій.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Тодора Кузьмова. Вічна пам'ять!

Зауважимо, що наразі офіційно підтверджено загибель двох громадян Болгарії у війні проти Росії – Святослава Славкова, який загинув під Куп’янськом наприкінці 2023 року, та Владислава Младенова, який поліг у червні 2025 року.

Іноземці, що загинули за Україну