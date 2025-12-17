У боях за Україну загинув болгарський доброволець Тодор Кузьмов
- Болгарський доброволець Тодор Кузьмов загинув у боях за незалежність України.
- Кузьмов став третім болгарським добровольцем, чия загибель підтверджена під час війни проти Росії.
За незалежність України воюють не лише українці, а й інші народи. Іноземці з різних країн світу віддають своє життя під час боротьби з російською армією.
Одним із них став болгарський доброволець Тодор Кузьмов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту Memorial – International Volunteers for Ukraine.
Що відомо про Тодора Кузьмова?
Тодор Кузьмов був добровольцем із Болгарії. Він воював на боці України та загинув під час бойових дій.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Тодора Кузьмова. Вічна пам'ять!
Зауважимо, що наразі офіційно підтверджено загибель двох громадян Болгарії у війні проти Росії – Святослава Славкова, який загинув під Куп’янськом наприкінці 2023 року, та Владислава Младенова, який поліг у червні 2025 року.
Іноземці, що загинули за Україну
Раніше в боях за Україну загинув 27-річний доброволець з Чехії, на ім'я Їрка. Він був випускником Середньої художньо-промислової школи в Угерському Градішті. Хлопець навчався у школі до третього курсу, після чого покинув її у 2019 році. Його життя обірвалося на Харківщині.
Також в боях за Україну загинув хорватський доброволець Антоніо Герцег. Він воював у складі 3 ОШБр та поліг 6 травня в бою на сході України.
Окрім цього, у Донецькій області загинув італійський доброволець Лука Чекка. Він народився в Римі, на момент загибелі захиснику було 34 роки.