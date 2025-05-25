Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Балканський оглядач.

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Антоніо Герцег загинув на війні

Антоніо Герцег – син науковця Зденка Герцега та племінник колишнього очільника Герцеговино-Неретванської жупанії Невенка Герцега.

Воїн загинув 6 травня на полі бою на сході України.

Вказується, що Тоні Герцег походив зі знатної герцеговинської родини, яка оселилась у французькому Ліоні після війни в Боснії та Герцеговині. Він був професійним військовим, служив у французькій армії.

Антоніо Герцег воював у складі 3-ї штурмової бригади ЗСУ.

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Нагадаємо, що захищаючи Україну від російських загарбників загинув Микита Деордіца. Герой поліг 18 травня на Торецькому напрямку. Захисник загинув на бойових позиціях унаслідок артилерійського обстрілу окупантів.