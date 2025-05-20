Захисника з міста Олика Дмитра Довгана понад півтора року вважали зниклим безвісти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олицьку селищну громаду та Торчинську громаду.

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На війні загинув Дмитро Довган

Військовий з міста Олика, 30-річний Дмитро Довган, зник безвісти понад півтора року тому. Як повідомили в місцевій громаді, стало відомо, що солдат загинув 9 жовтня 2023 року під час штурмових дій у районі села Новопрокопівка, що в Запорізькій області. Час і місце прощання з Дмитром оголосять пізніше.

Підтверджено загибель також Ярослава Дмитрука

Захисника із села Тертки, 45-річного Ярослава Дмитрука, востаннє бачили на бойових позиціях у травні 2024 року. У громаді повідомили, що він загинув під час виконання завдання біля населеного пункту Вільшана Куп’янського району на Харківщині. Ярослав уже мав бойовий досвід – він брав участь в АТО, а до війська повернувся у листопаді 2023 року.

У середу, 21 травня, у Торчинській громаді відбудеться прощання з полеглим воїном.

24 Канал висловлює щирі співчуття родинам і близьким полеглих захисників. Світла пам'ять мужнім захисникам України!