Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Іваничівську селищну раду. Військовий 1979 року народження поліг в районі Бахмута Донецької області.

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Коли відбудеться прощання

В Іваничівській громаді очікують прибуття тіла загиблого в понеділок, 19 травня. Прощання з бійцем розпочнеться о 11:30 біля його будинку.

Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину й кожного з нас. У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю нашого Героя,

– написали в громаді.

Нагадаємо, 17 травня Білоцерківська громада повідомила про смерть військовослужбовця Олександра Олексієнка, якого вважали зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в Донецькій області з 2024 року. Чоловік служив водієм-електриком відділення радіоелектронної боротьби.

До слова, 16 травня в Україну повернули тіла 909 захисників, що загинули під час оборони Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.