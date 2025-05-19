Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Иваничевский поселковый совет. Военный 1979 года рождения погиб в районе Бахмута Донецкой области.

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Когда состоится прощание

В Иваничевской общине ожидают прибытия тела погибшего в понедельник, 19 мая. Прощание с бойцом начнется в 11:30 возле его дома.

Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас. В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью нашего Героя,

– написали в общине.

Напомним, 17 мая Белоцерковская община сообщила о смерти военнослужащего Александра Алексеенко, которого считали пропавшим без вести во время выполнения боевого задания в Донецкой области с 2024 года. Мужчина служил водителем-электриком отделения радиоэлектронной борьбы.

К слову, 16 мая в Украину вернули тела 909 защитников, погибших при обороне Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.