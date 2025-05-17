Владислава Василюк из семьи военных, поэтому с детства знала, с какими трудностями сталкиваются их близкие. Так что даже и не думала связать свою жизнь с военным, пока в свои 20 лет не познакомилась с будущим мужем – Денисом Василюком, пилотом истребителя Су-27.

Вместе они провели 9 счастливых лет. Мечтали о переезде, о ребенке, о будущем. Но год назад, 17 мая 2024-го, Денис погиб на Харьковщине – его самолет сбила российская ракета. Перед смертью он успел спасти пехоту.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Владислава Василюк рассказала 24 Каналу свою историю – о любви, потере мужа и жизни после.

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Мечтал о небе и был как молния: каким был Денис Василюк

Денис "Флеш" Василюк родился 17 января 1994 года в Джанкое, в Крыму. С детства любил туризм, занимался бальными танцами и был душой компании. В то же время был очень мудрым, иногда у Владиславы складывалось впечатление, будто он на самом деле намного старше своего возраста.

Денис любил небо и мечтал летать на истребителе Су-27. В 2022 году в его самолет попала молния, но позывной получил не только из-за этого случая. Денис любил комиксы Marvel и DC – и Флеш был его любимым супергероем, а еще он был быстрый как молния. Так и получил позывной "Флэш". Владислава убеждена, что небо и самолеты действительно были назначением ее мужа.

Он всегда делал то, что хотел, и за что не брался бы – у него всегда все получалось. Он был уникален в этом. Очень трудолюбивый, светлый и искренний человек. Я таких называю: "Человек с большой буквы", потому что за свои 29 лет я не встретила больше никого похожего на него с такими человеческими качествами. Он был – как ангел среди нас, и я это говорю не потому, что это мой муж,

– рассказала Владислава.



Пилот Денис "Флеш" Василюк / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Такого ни с кем не было": о знакомстве и 9 годах отношений

Владислава и Денис познакомились весной 2016 года через общих друзей. С первой встречи между ними была такая легкость, как будто знали друг друга уже 100 лет, вспомнила жена. В 2018 году Денис сделал предложение любимой в Париже, прямо перед Эйфелевой башней. Говорил, что приготовил большую речь, но так разволновался, что сказал все просто как есть.

"Говорят, как будто души договариваются о встрече. И такое ощущение, что мы действительно договорились. Такого контакта у меня ни с кем не было, это что-то уникальное. Это были счастливые 9 лет. Конечно, были и кризисы, но мы всегда вместе развивались, у нас были искренние отношения", – поделилась Владислава.



Владислава и Денис / Фото, предоставленное 24 Каналу

За полгода до начала полномасштабного вторжения у Дениса закончился контракт и он уволился со службы, потому что хотел больше времени проводить с женой. Они мечтали о спокойной свободной жизни и планировали ребенка. Но когда Россия начала большую войну – он вернулся в армию, чтобы защитить свою семью.

"Этот крик я запомню на всю жизнь": о гибели Дениса и похоронах

Денис выполнял задачи на всех направлениях, в частности участвовал в освобождении острова Змеиный. Погиб 17 мая 2024 года на Харьковщине, сбрасывая бомбы на оккупантов и спасая пехоту. Его догнала российская ракета, которая полностью "прошила" самолет. Его последними словами стало: "Я танцую", что на сленге пилотов означает: "Маневрирую от ракет". После этого связь оборвалась.

Владиславе сказали, что Дениса сбили, но он мог и катапультироваться, поэтому надежда еще оставалась. Вот это ожидание оказалось самым тяжелым. Впоследствии все-таки сообщили, что он погиб во время боевого задания.

Денис погиб на День рождения своей мамы, на юбилей – ей было 55 лет. Это просто "кинематографическое" совпадение – 17-го родился, 17-го у нас была свадьба и 17-го погиб. Я понимала, что будет неправильно, если я позвоню на следующий день, поэтому набрала. Она, видимо, ждала, что ее будут поздравлять с Днем рождения. Я говорю: "Деню сбили, его больше нет". Это был ужасный крик, который я запомню на всю жизнь,

– вспомнила жена.

Первый день был очень тяжелый, а утром следующего, вспомнила Владислава, психика как будто заблокировалась, чтобы пережить этот ужас. Она хотела достойно провести своего мужа, как жена летчика, и как его леди, ведь именно так Денис всегда ее называл – "моя леди".

"Я пришла на похороны. Надела платье, которое очень ему нравилось. Сделала локоны. Я очень рада, что там было много людей, но потом это меня еще "догоняло". Сплетни типа: "Как можно хоронить своего мужа с накрашенными губами?" Это ужасно, но люди всегда будут что-то говорить", – поделилась Владислава.

6 месяцев представляла, что Денис просто "на работе"

С этого времени жизнь поделилась на "до" и "после". Владислава по-своему переживала горе – вела видеодневник, ходила на различные интервью – все, чтобы сохранить память о муже и, возможно, помочь людям, которые также переживают потерю близкого человека. Но как бы ни пыталась спасти себя от этой боли – от нее не убежишь, она все равно будет оставаться.

"Знаете, у меня психика насколько хорошо работает в плане защиты, что иногда, когда рассказываю свою историю, кажется как будто рассказываю о ком-то. Потому что если глубоко копать, то там просто трешак. Это был очень тяжелый период, но я себе говорила: "Денис был сильный, и я буду". Я представляю себе, как Денис был бы рад, если бы я была счастлива, если бы продолжала жить за нас двоих – воплотила бы наши планы, мечты", – рассказала Владислава.

Ей хотелось открыться миру и рассказать о муже, и это помогало. Особенно видеодневники, которые были как исповедь – включаешь камеру и говоришь все, что на душе. А еще поддержка друзей, как вспоминает Владислава, до 40 дней она вообще не оставалась одна – кто-то из друзей всегда был рядом.



На 40 дней Владислава оставила память о Денисе на Аллее Героев / Фото, предоставленное 24 Каналу

Однако самое главное – надо самому себя спасать. Да, рядом может быть много поддержки, но никто другой не сможет тебя спасти.

За 3 года полномасштабки я придумала себе иллюзию, что Денис просто ходит на работу, чтобы не так болезненно было, и играла в эту игру. Я играла в нее еще около 6 месяцев после гибели Дениса и потом поняла – если не приму реальность такой, как она есть, то так и буду жить в этих иллюзиях, а они до добра не доводят,

– сказала Владислава.

Уже год как не стало Дениса, и Владислава готовится попрощаться с квартирой, где они жили, ведь без него не сможет там. Она верит, что у Дениса была миссия в этой жизни, но ее собственная еще продолжается. В будущем она планирует написать книгу о своем муже и о пути потери, чтобы помочь людям.

"Время идет, я работаю с психологом, чтобы прожить эту потерю. Хотя она всегда будет у меня, потому что любовь не исчезает и после смерти. Но мне не себя жалко, у меня нет позиции жертвы. Больше всего мне жаль Деню. Он очень любил жизнь. У него было много планов..." – поделилась Владислава.

И поэтому больше всего женщина хочет, чтобы Дениса помнили не только как летчика, а как невероятную личность, какой он и был. А не просто, чтобы после него осталась табличка: "Жил, летал, погиб".