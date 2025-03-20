Их слова не должны были быть прощальными, но именно такими они стали. 24 Канал собрал истории и последние слова тех, кто без колебаний отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость. Каждое слово, каждое обещание и каждое "люблю" – это след в сердцах тех, кто остался.

Эти слова – память о том, кем были наши отважные защитники и что оставили после себя. Они стали частью истории, которую мы не имеем права забыть, ведь пока мы помним наших Героев – они будут жить вечно.

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"Держимся": последние слова защитника "Азовстали"

Виталию Зинченко навсегда осталось 27. Он погиб 5 мая 2022 года на "Азовстали", до самого конца оставаясь верным своей детской мечте – защищать людей.

Виталий родом из Полтавской области. С детства мечтал стать полицейским, но связал жизнь с армией. В 18 лет пошел на контрактную службу, далее – академия Нацгвардии, преподавание в учебном центре, а в 2020 году перевелся в "Азов". 30 апреля 2022 года, в самый разгар боев за "Азовсталь" стал майором.

Он был справедливый, решительный, ко всему относился ответственно. Никогда не стоял в стороне, когда его собратья шли в бой. Поэтому когда колонна российской техники прорвалась на территорию комбината Виталий вместе с собратьями отправился ее остановить. Это было его последнее задание.



Виталий Зинченко – один из защитников "Азовстали" / Фото предоставлено 24 Каналу

Виталий жил в Мариуполе, поэтому с родными виделся не часто. Последний раз – накануне полномасштабного вторжения – в январе 2022 года. Виталий и его брат-близнец Валентин любили активный отдых, поэтому отправились кататься на лыжах и много гулять.

Собирались вместе подняться на Говерлу летом. К сожалению, я поднялся без него в 2023 году. Там лежал камень, на нем было написано много имен ребят из "Азова". Я дописал Виталика и поставил флаг,

– поделился брат Валентин.

Последний разговор у братьев был 30 апреля, на День рождения мамы. Виталий сказал, что все хорошо – они держатся, но много не рассказывал. 3 мая еще отписывал, 4-го – ответа уже не было. 5 мая родным сообщили, что Виталий погиб.



Последняя переписка братьев / Скриншоты предоставлены 24 Каналу

Ссорился из-за куртки: последний разговор с воином ССО

Павел Бессараб с позывным "BALO" погиб 22 января 2024 года. Ему было 36 лет, командир группы спецназначения Сил специальных операций. Близкие вспоминают его как настоящего воина – преданного своему делу, сильного и бесстрашного, но одновременно человечного и справедливого.

Павел начал свой военный путь еще в 2007 году, когда пошел на срочную службу. Затем продолжил карьеру в военной сфере. Он охранял корабли от пиратов и спасал людей в разных уголках мира. Когда началось полномасштабное вторжение – без колебаний стал на защиту своей страны. Был одним из организаторов обороны Сум и области. Имел много наград за это, но никогда не гнался за признанием.



Воин ССО Павел Бессараб / Фото предоставлены 24 Каналу

В повседневной жизни Павел был человеком, который мог сделать все своими руками. Каждый день учился чему-то новому. Знал несколько языков, занимался спортом, помогал людям, катался на своем "Харлее", много читал и мечтал о собственной школе тактической подготовки для военных.

"Больше всего в нем мне нравилась его сила – не только физическая, но и сила духа. Он был тем, кто не останавливается, кто всегда ищет новые знания, кто вдохновляет других. Для Паши служба была не просто работой – это было его призвание. Он не мог стоять в стороне, когда нужно было защищать людей", – вспоминает его любимая Маргарита.

Их последний разговор был 19 января – за 3 дня до гибели Павла. Говорили об обычных бытовых вещах. Маргарита купила ему куртку, которую он хотел, а Павел немного ругался, что она тратит на это свои деньги.

Это был наш последний диалог. Он написал, что выходит на задание, а я ответила: "Все пройдет гладко, жду тебя на связи". Мы не придавали особого значения этим словам, потому что выходы – это была его работа, и я всегда верила в него. Знала, что он вернется. Но каждый раз меня разрывало внутри,

– поделилась Маргарита.

Близкие Павла хотят, чтобы его помнили как символ несокрушимости, как пример для других. Подписать петицию о присвоении Павлу звания Героя Украины можно по ссылке.

Последнее обещание добровольца, которое он не смог выполнить

Жизнь Андрея Росоловского оборвалась 1 марта 2025 года в Запорожье. Минометный обстрел, каска не спасла. Ему был 31 год. Младший сержант 102 бригады Сил ТрО. Прошел боевой путь от пулеметчика до командира штурмовиков, а в ноябре 2024 года был на повышении квалификации в Норвегии. Дома его до сих пор ждут жена Мария и 10-летняя дочь Ангелина.

Андрей родом из Калуша Ивано-Франковской области. Никогда не служил, но в феврале 2022 года не колеблясь присоединился к Силам обороны Украины. Больше всего Андрей хотел защитить свою семью. Он знал: если Россию не остановить сейчас, она придет к нему домой и будет издеваться над его дочерью и женой.

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Он был трудолюбивый и преданный. Настоящая каменная стена для его семьи и лидер для побратимов. Мария рассказывает, что Андрей всегда волновался за своих ребят – и в отпусках, и во время реабилитации после тяжелого ранения.



Андрей даже во время отпуска постоянно волновался о побратимах / Фото из семейного архива

"Он постоянно думал о ребятах, звонил им. Волновался, что с ними что-то случилось, если они не выходили на связь. Он говорил мне: "Маричка, ты меня не ревнуй. Вы – моя семья, но там также моя семья", – рассказала Мария.

Последний разговор Андрея с женой был днем 28 февраля. Он сказал, что уходит на другую позицию. Обещал, что все будет хорошо и "выйду – напишу".

Прошло уже пол месяца, как его нет, а до сих пор жду от него сообщения – тот заветный плюсик в 5 утра: "Я вышел, я вернулся, я – есть". До сих пор стоят его вещи. Даже на балконе стоят его окурки, не могу их выбросить. Китель, который он передал домой, чтобы я постирала, до сих пор висит на кресле. Я всегда говорила ему: "Ты мое сердечко, а я не могу жить без сердечка". Теперь мое сердечко лежит на Аллее Героев,

– поделились Мария.



Андрей с женой и дочерью / Фото из семейного архива

Больше всего Мария хочет, чтобы о ее муже помнили, как и о других Героях, отдавших жизнь за Родину. Чтобы в 9 утра те, что живут, остановились всего на минуту почтить тех, благодаря кому это возможно.

Говорил мало, только – "все хорошо": последний разговор с 23-летним воином

Андрей Таран с позывным "Деймос" погиб 17 августа 2023 года, спасая раненых бойцов под массированным минометным обстрелом в районе Работино на Запорожье. В тот день он спас жизнь восьми собратьев, но не смог сохранить свою. Жизнь Андрея оборвала управляемая авиабомба. Ему было всего 23 года.

Андрей служил в 118 бригаде, был младшим лейтенантом помощником начальника штаба и командиром разведывательного взвода первого механизированного батальона. Родом из села Саксагань, что на Днепропетровщине.

Он был жизнерадостным и ценил каждую минуту. Много читал, интересовался психологией, любил путешествия и был душой компании. Андрей искренне любил Родину, верил в нашу победу и всегда говорил, что мы все отстроим и Украина еще будет процветать.



Андрей был жизнерадостным и ценил каждую минуту / Фото предоставлено 24 Каналу

"Андрюша был целеустремленным, всегда шел к своей цели. Добрый, умный, сообразительный – всегда поддерживал меня, хоть был младшим братом. В свои 23 года он был тем человеком, на которого хочется равняться", – вспомнила сестра Ольга.

После учебы получил повестку и без колебаний пошел в военкомат. Побратимы вспоминают его как человека слова. Он всегда поддерживал их, поднимал боевой дух и на задание выходил первым.

На связь Андрей выходил раз в 2 – 3 дня. О себе рассказывал мало – только говорил, что у него все хорошо. Родные даже не знали, что он "на нуле". Поэтому в основном Андрей слушал новости семьи. Последний раз общались 14 августа. Через несколько дней, 16 августа, Ольга написала брату – что-то чувствовала. Но сообщение уже не доходило до Андрея.

Я постоянно заходила в мессенджер, обновляла его и смотрела, дошло ли ему сообщение. 18 августа около 15 часов появилась вторая галочка – сообщение дошло. Я так обрадовалась, что все хорошо. Через 15 минут мне позвонили родители и сказали, что Андрюша погиб,

– рассказала Ольга.



Последняя переписка Ольги с младшим братом / Скриншот предоставлен 24 Каналу

"Не волнуйтесь": последнее сообщение защитника из Черкасской области

Максим Горбатюк погиб 12 октября 2023 года возле села Водяное на Донецком направлении. Ему было всего 28 лет. Он был младшим сержантом и водителем пулеметного взвода 53 ОМБр. Попав под артобстрел, смог выбраться, но вернулся за ранеными. Вместе с побратимом удалось нескольких бойцов вытащить, а когда двинулись за следующим – не вернулись.

Максим родом из села Харьковка Черкасской области. Службу начал еще до полномасштабного вторжения. В 2019 году подписал контракт и служил в тылу в Черкасской области. После 24 февраля 2022 года был на разных направлениях, в частности под Изюмом на Харьковщине и на Донецком направлении.



Максим Горбатюк – защитник из Черкасской области / Фото предоставлено 24 Каналу

Он был очень искренним и простым, в лучшем смысле этого слова. Смотрел на мир немного наивными глазами и совсем не мирился с несправедливостью. Дома его ждала жена с дочкой Софией, а еще сестры – Анна и Юлия, с которыми он был очень близок.

У сестер с Максимом был общий чат. Последний раз общались 10 октября 2023 года. Максим говорил, что идет на задание и просил не волноваться за него.

Макс сказал, что они уходят на позиции на 5 дней: "Выйду – напишу". Это была наша обычная "схема". Понятно, что я волновалась, но он всегда выходил и отписывал. Я писала ему в Signal, но он не отвечал. 15 октября написала еще в Instagram. Через полчаса мне позвонила сестра и сказала, что Макса больше нет,

– вспомнила сестра Анна.



Сообщения, оставшиеся без ответа / Скриншот предоставлен 24 Каналу

Последнее "люблю" воина, погибшего в Авдеевском аду

Семененко Даниил с позывным "Ульв" отправился на последнее задание 29 февраля 2024 года. Он погиб от взрывно-осколочной травмы, когда ценой собственной жизни спас собрата, прикрыв собой. Ему навсегда останется 29 лет.

Даниил родом из Киева. В первый день полномасштабной войны он стал добровольцем и присоединился к полку "ССО Азов", что впоследствии переформировали в 3 ОШБр. Сначала был солдатом, а затем младшим сержантом в артиллерийском дивизионе. Служба для него была способом защитить свою семью от врага, сохранить Украину и человеческие жизни. Он был предан своему делу и выкладывался на полную.

В повседневной жизни был активным, изучал историю, а больше всего любил горы. Даниил успел покорить горы Карпат и Македонии. Уже во время большой войны стал любящим отцом – у них с женой родился сын.



Даниил Семененко 24 февраля 2022 года стал добровольцем / Фото предоставлено 24 Каналу

За несколько дней до гибели Даниил вышел на связь с женой Алиной. Прямо ничего не рассказывал, но все равно было понятно, что сейчас очень трудно. Даже несмотря на всю его мотивированность. Это был конец февраля 2024 года, Авдеевское направление, где продолжались адские бои. Россияне месяцами шли по трупам своих, чтобы захватить Авдеевку, и 17 февраля 2024 года Силы обороны отступили из города.

Последний раз я рассказывала ему о сыночке. Говорила, что мы его любим, что я удивляюсь его силе и что он – самый лучший муж и папа на свете. Потом Даня написал, что пора спать, потому что через 3 часа вставать и, что он меня любит. "Люблю тебя" – были его последними словами ко мне. Далее – тишина. Непрочитанные сообщения. Никакого ответа,

– рассказала Алина.

1 марта 2024 года близким сообщили ужасную весть. Даниил всегда говорил, что жизнь это борьба и все его вызовы надо принимать со смелостью. И именно таким человеком он был до конца.