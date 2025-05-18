Захисника вважали зниклим безвісти з 24 серпня 2024. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.

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Що відомо про захисника

Олександр Олексієнко народився в 1973 році. Служив водієм-електриком відділення радіоелектронної боротьби однієї з військових частин.

Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким,

– написали в пресслужбі громади.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть молодшого лейтенанта Миколи Примака, якого вважали зниклим безвісти з липня 2024 року. Уродженець Ізмаїла був командиром кулеметного взводу стрілецького батальйону, воював на найгарячіших ділянках фронту.

До слова, 16 травня в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників, що загинули під час оборони Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.