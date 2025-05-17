Повідомляє 24 Канал з посиланням на Facebook команди фільму "Редакція", у якому знявся Ярослав.

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Що відомо про загибель Героя

У лікарні в німецькому Дортмунді від отриманих на фронті тяжких поранень помер український військовий сапер та актор Ярослав Швець.

Ярослав з’явився у стрічці в невеликій, але яскравій ролі, а поза кадром працював у бригаді піротехніків. Ми пам’ятаємо його як уважного, надійного, щирого і надзвичайно світлого хлопця,

– йдеться в дописі.

Ярослав Швець / Фото з Facebook команди фільму "Редакція"

Як зазначається, український захисник помер 9 травня у віці 26 років.

Його батько розповів, що син отримав поранення ще 2 травня. Відразу після цього було зроблено все, аби якнайшвидше доправити Ярослава на лікування до однієї з найкращих клінік Німеччини, яка спеціалізується на подібних травмах.

"Тримали кулаки і боялися, що він у своєму дуже важкому стані не витримає шляху з фронту через три країни. Якось нам всім здавалося, що коли доїхав, живий – вже його вилікують. Хай довго, хай складно, але буде жити, все буде добре. Все життя попереду... Але не так все сталося", – поділився батько Ярослава.

Нагадаємо, що вчора, 16 травня, до України повернули тіла 909 полеглих захисників. Відомо, що вони загинули під час оборони Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.