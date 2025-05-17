Сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook команды фильма "Редакция", в котором снялся Ярослав.

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Что известно о гибели Героя

В больнице в немецком Дортмунде от полученных на фронте тяжелых ранений умер украинский военный сапер и актер Ярослав Швец.

Ярослав появился в ленте в небольшой, но яркой роли, а за кадром работал в бригаде пиротехников. Мы помним его как внимательного, надежного, искреннего и очень светлого парня,

– говорится в заметке.

Ярослав Швец / Фото из Facebook команды фильма "Редакция"

Как отмечается, украинский защитник умер 9 мая в возрасте 26 лет.

Его отец рассказал, что сын получил ранение еще 2 мая. Сразу после этого было сделано все, чтобы как можно быстрее доставить Ярослава на лечение в одну из лучших клиник Германии, которая специализируется на подобных травмах.

"Держали кулаки и боялись, что он в своем очень тяжелом состоянии не выдержит пути с фронта через три страны. Как-то нам всем казалось, что когда доехал, живой – уже его вылечат. Пусть долго, пусть сложно, но будет жить, все будет хорошо. Вся жизнь впереди... Но не так все произошло", – поделился отец Ярослава.

Напомним, что вчера, 16 мая, в Украину вернули тела 909 павших защитников. Известно, что они погибли во время обороны Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.