Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на председателя Калушской городской территориальной общины Андрея Найду. В боях за Украину погиб Сергей Федькив – защитник из Калуша, что на Ивано-Франковщине.

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Защитник из Прикарпатья Сергей Федькив погиб на фронте

Он стал в армию добровольцем еще в 2016 году, а с началом полномасштабного вторжения России вернулся на передовую, чтобы защищать родную землю.

Федькив погиб 11 мая в Запорожье. Ему навсегда останется 35 лет. Последний бой он принял как солдат зенитно-ракетно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки. Местные СМИ сообщают, что воин родом из района Подгорки в Калуше, а на войне он служил вместе с отцом и младшим братом.

Побратим Сергея, военный Артур Карпинус, в память о друге отметил, что он был невероятно смелым и добрым человеком. А его опыт и юмор всегда успокаивали, даже в самые сложные моменты.

Сергей должен был стать 36-летним 20 июня, но его жизнь оборвалась в бою. Он ушел, не дожив до своего дня рождения чуть больше месяца.

Прощание с Героем и время и место проведения церемонии пока не объявлены.