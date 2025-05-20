Защитника из города Олыка Дмитрия Довгана более полутора лет считали пропавшим без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олицкую поселковую общину и Торчинскую общину.

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На войне погиб Дмитрий Довган

Военный из города Олыка, 30-летний Дмитрий Довган, пропал без вести более полутора лет назад. Как сообщили в местной общине, стало известно, что солдат погиб 9 октября 2023 года во время штурмовых действий в районе села Новопрокоповка, что в Запорожской области. Время и место прощания с Дмитрием объявят позже.

Подтверждена гибель также Ярослава Дмитрука

Защитника из села Тертки, 45-летнего Ярослава Дмитрука, последний раз видели на боевых позициях в мае 2024 года. В громаде сообщили, что он погиб во время выполнения задания возле населенного пункта Ольшана Купянского района Харьковской области. Ярослав уже имел боевой опыт – он участвовал в АТО, а в армию вернулся в ноябре 2023 года.

В среду, 21 мая, в Торчинской общине состоится прощание с павшим воином.

24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и близким павших защитников. Светлая память мужественным защитникам Украины!