Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

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Григорців був головним сержантом, командиром відділення охорони роти охорони 114-ї бригади тактичної авіації. Він повернувся з-за кордону, щоб захищати країну.

Олександр Григорців / Фото з фейсбуку міського голови Коломиї

Висловлюю співчуття родині та близьким Олександра. Він боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення, повернувшись з-за кордону. Вічна памʼять та слава нашому захиснику,

– повідомив Станіславський.

"Про час та місце похорону Олександра повідомлю додатково", – пояснив він.

В "Інформатор Коломия" розповіли, що у неділю, 25 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника. Попередньо, о 16:00 траурна процесія прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ.

Парастас розпочнеться у неділю, 25 травня, у соборі Преображення Христового УГКЦ о 17:00. Чин похорону розпочнеться о 10:00 26 травня в цьому ж храмі. Поховають героя на Алеї Слави.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Григорціва. Вічна пам'ять!