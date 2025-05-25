Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.
Дивіться також Масована атака по Україні, вибухи в низці областей: хронологія 1187 дня війни
Що відомо про смерть військовослужбовця з Івано-Франківщини
Григорців був головним сержантом, командиром відділення охорони роти охорони 114-ї бригади тактичної авіації. Він повернувся з-за кордону, щоб захищати країну.
Олександр Григорців / Фото з фейсбуку міського голови Коломиї
Висловлюю співчуття родині та близьким Олександра. Він боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення, повернувшись з-за кордону. Вічна памʼять та слава нашому захиснику,
– повідомив Станіславський.
"Про час та місце похорону Олександра повідомлю додатково", – пояснив він.
В "Інформатор Коломия" розповіли, що у неділю, 25 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника. Попередньо, о 16:00 траурна процесія прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ.
Парастас розпочнеться у неділю, 25 травня, у соборі Преображення Христового УГКЦ о 17:00. Чин похорону розпочнеться о 10:00 26 травня в цьому ж храмі. Поховають героя на Алеї Слави.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Григорціва. Вічна пам'ять!