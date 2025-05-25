Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Коломыи Богдана Станиславского.

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Григорцев был главным сержантом, командиром отделения охраны роты охраны 114-й бригады тактической авиации. Он вернулся из-за границы, чтобы защищать страну.

Александр Григорцев / Фото из фейсбука городского головы Коломыи

Выражаю соболезнования семье и близким Александра. Он защищал Украину от начала полномасштабного вторжения, вернувшись из-за границы. Вечная память и слава нашему защитнику,

– сообщил Станиславский.

"О времени и месте похорон Александра сообщу дополнительно", – пояснил он.

В "Информатор Коломыя" рассказали, что в воскресенье, 25 мая, в Коломыю прибудет скорбный кортеж с телом защитника. Предварительно, в 16:00 траурная процессия проследует по улицам Мазепы, Бандеры, Сечевых Стрельцов, Тарабалки, Петлюры, Франко, Театральная к собору Преображения Христова УГКЦ.

Парастас начнется в воскресенье, 25 мая, в соборе Преображения Христова УГКЦ в 17:00. Чин похорон начнется в 10:00 26 мая в этом же храме. Похоронят героя на Аллее Славы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Григорьева. Вечная память!