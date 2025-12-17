В боях за Украину погиб болгарский доброволец Тодор Кузьмов
- Болгарский доброволец Тодор Кузьмов погиб в боях за независимость Украины.
- Кузьмов стал третьим болгарским добровольцем, чья гибель подтверждена во время войны против России.
За независимость Украины воюют не только украинцы, но и другие народы. Иностранцы из разных стран мира отдают свою жизнь во время борьбы с российской армией.
Одним из них стал болгарский доброволец Тодор Кузьмов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество Memorial – International Volunteers for Ukraine.
Что известно о Тодоре Кузьмове?
Тодор Кузьмов был добровольцем из Болгарии. Он воевал на стороне Украины и погиб во время боевых действий.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Тодора Кузьмова. Вечная память!
Заметим, что сейчас официально подтверждена гибель двух граждан Болгарии в войне против России – Святослава Славкова, который погиб под Купянском в конце 2023 года, и Владислава Младенова, который пал в июне 2025 года.
Иностранцы, погибших за Украину
Ранее в боях за Украину погиб 27-летний доброволец из Чехии, по имени Йирка. Он был выпускником Средней художественно-промышленной школы в Угерском Градиште. Парень учился в школе до третьего курса, после чего покинул ее в 2019 году. Его жизнь оборвалась на Харьковщине.
Также в боях за Украину погиб хорватский доброволец Антонио Герцег. Он воевал в составе 3 ОШБр и погиб 6 мая в бою на востоке Украины.
Кроме этого, в Донецкой области погиб итальянский доброволец Лука Чекка. Он родился в Риме, на момент гибели защитнику было 34 года.