В боях за Украину погиб болгарский доброволец Тодор Кузьмов

За независимость Украины воюют не только украинцы, но и другие народы. Иностранцы из разных стран мира отдают свою жизнь во время борьбы с российской армией.

Одним из них стал болгарский доброволец Тодор Кузьмов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество Memorial – International Volunteers for Ukraine.

Что известно о Тодоре Кузьмове?

Тодор Кузьмов был добровольцем из Болгарии. Он воевал на стороне Украины и погиб во время боевых действий.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Тодора Кузьмова. Вечная память!

Заметим, что сейчас официально подтверждена гибель двух граждан Болгарии в войне против России – Святослава Славкова, который погиб под Купянском в конце 2023 года, и Владислава Младенова, который пал в июне 2025 года.

Иностранцы, погибших за Украину