Томоко Акане стала головою Міжнародного кримінального суду: вона видала ордер на арешт Путіна

Судді Міжнародного кримінального суду 11 березня на пленарному засіданні обрали нову голову для свого правового інституту. Очільницею МКС стала суддя Томоко Акане.

Саме Акане була тією суддею, що видала ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. Цей пост суддя обійматиме до 2027 року.

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Акане стала очільницею Міжнародного кримінального суду

У пресслужбі Міжнародного кримінального суду також повідомили про обрання судді Росаріо Сальваторе Айтала першим віцепрезидентом, а судді Рейне Алапіні-Ганса – другим віцепрезидент. Члени Президії були обрані на трирічний термін, і рішення про їх призначення вже набрало чинності.

Після призначення на нову посаду Томоко Акане наголосила, що для неї велика честь стати главою МКС.

У цей непростий для суду час потрібне стабільне, співробітницьке і єдине керівництво. Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами суду, захистом і представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут,

– зауважила вона.

Акане також підкреслила, що приділятиме пріоритетну увагу безпеці та добробуту персоналу суду.

Лубінець прокоментував призначення Акане головою МКС

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що Томоко Акане видала у березні 2023 року ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

Після цього Акане оголосили у федеральний розшук, через те, що Слідчий комітет Росії завів справу на неї за неназваною кримінальною статтею.

"Переслідування Росії суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду – спроба залякати тих, хто залучені до розслідування міжнародних злочинів, що були скоєні в Україні", – наголосив Лубінець.

Уповноважений з прав людини в Україні привітав членів президії з обранням. Він побажав, щоб переслідування з боку країни-терориста не стали на заваді справедливості, а кожен воєнний злочинець поніс свою відповідальність.