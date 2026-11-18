18 листопада чоловіки на ім'я Роман відзначають День ангела. За новим церковним календарем цього дня вшановують пам'ять священномученика Романа Кесарійського, який залишився вірним своїм переконанням навіть перед обличчям смерті. Тож це чудова нагода нагадати знайомим Романам, наскільки вони важливі, та подарувати їм кілька щирих слів.

З нагоди свята 24 Канал підготував добірку красивих привітань із Днем ангела Романа – у прозі, віршах та яскравих листівках. Обирайте найтепліші побажання для рідних, друзів і колег, щоб зробити їхній день особливим.

Привітання з Днем ангела Романа вірші



***

Романе, з Днем ангела щиро вітаю,

Міцного здоров’я й удачі бажаю.

Хай ангел-охоронець крилом береже,

А щастя до тебе дорогу знайде!



***

Твоє ім’я, Романе, сильне й горде,

Нехай воно веде тебе вперед.

Хай ангел твій підказує рішення мудрі,

А дні будуть світлими, теплими й чудними.

Хай поруч будуть друзі вірні й щирі,

І в домі панують любов, злагода й мир!



***

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

Привітання з Днем ангела Романа своїми словами

Романе, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч: у радості й у важку хвилину. А ще нехай у твоєму житті буде більше людей, які люблять тебе просто за те, що ти є.

З Днем ангела, Романе! Бажаю тобі міцного здоров'я, спокою в душі та тепла в домі. Нехай усе добре, що ти робиш для інших, повертається до тебе добром.

Вітаю з Днем ангела, Романе! Нехай Бог береже тебе і твою родину, дарує мудрість у рішеннях і сили йти вперед, навіть коли дуже важко.

Романе, з Днем ангела! Хай у твоєму серці завжди живе віра, а в житті щоразу знаходиться місце для маленьких чудес, які роблять день особливим.

З Днем ангела, Романе! Бажаю, щоб поруч були справжні друзі, які не підведуть, і рідні люди, до яких завжди хочеться повертатися. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю й теплом.

Привітання з Днем ангела Романа в картинках

Картинки з Днем ангела Романа / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Романа своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Романа картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Романа в картинках / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Романа вірші / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела Романа.Вітайте красиво та щиро.



