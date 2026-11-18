З нагоди свята 24 Канал підготував добірку красивих привітань із Днем ангела Романа – у прозі, віршах та яскравих листівках. Обирайте найтепліші побажання для рідних, друзів і колег, щоб зробити їхній день особливим.

Adv

Привітання з Днем ангела Романа вірші



***

Романе, з Днем ангела щиро вітаю,

Міцного здоров’я й удачі бажаю.

Хай ангел-охоронець крилом береже,

А щастя до тебе дорогу знайде!



***

Твоє ім’я, Романе, сильне й горде,

Нехай воно веде тебе вперед.

Хай ангел твій підказує рішення мудрі,

А дні будуть світлими, теплими й чудними.

Хай поруч будуть друзі вірні й щирі,

І в домі панують любов, злагода й мир!



***

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

Реклама

Привітання з Днем ангела Романа своїми словами

Романе, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч: у радості й у важку хвилину. А ще нехай у твоєму житті буде більше людей, які люблять тебе просто за те, що ти є.

З Днем ангела, Романе! Бажаю тобі міцного здоров'я, спокою в душі та тепла в домі. Нехай усе добре, що ти робиш для інших, повертається до тебе добром.

Вітаю з Днем ангела, Романе! Нехай Бог береже тебе і твою родину, дарує мудрість у рішеннях і сили йти вперед, навіть коли дуже важко.

Романе, з Днем ангела! Хай у твоєму серці завжди живе віра, а в житті щоразу знаходиться місце для маленьких чудес, які роблять день особливим.

З Днем ангела, Романе! Бажаю, щоб поруч були справжні друзі, які не підведуть, і рідні люди, до яких завжди хочеться повертатися. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю й теплом.

Реклама

Привітання з Днем ангела Романа в картинках

Картинки з Днем ангела Романа / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Романа своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Романа картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Романа в картинках / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Романа вірші / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела Романа.Вітайте красиво та щиро.