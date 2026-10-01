Тож 24 Канал зібрав добірку привітань для Романа – від лаконічних і теплих до більш душевних. Обирайте те, що найбільше пасує вашому Роману, і не відкладайте повідомлення на потім.

Привітання з Днем ангела Романа своїми словами

З Днем ангела, Романе! Нехай твій Ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом. Бажаю міцного здоров'я, спокою в серці та мирного неба над головою.

Вітаю тебе з Днем ангела, Романе! Хай Господь береже тебе в усіх дорогах, а поруч будуть вірні друзі й люблячі рідні. Нехай усе добре, що ти робиш, повертається до тебе сторицею.

Романе, з Днем ангела! Бажаю тобі сили духу, віри в себе і мудрості в кожному рішенні. Нехай Бог дарує тобі тепло в оселі, лад у родині та радість у кожному дні.

З іменинами, Романе! Нехай твоє ім'я приносить тобі щастя, а святий покровитель оберігає від бід і тривог. Здоров'я тобі, удачі й усього найсвітлішого.

Щиро вітаю з Днем ангела, Романе! Хай на твоєму шляху зустрічаються добрі люди, а кожна мрія поступово збувається. Мирного неба, світлих днів і Божого благословення!

З Днем ангела Романа українською

***

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

***

Вітаю із днем ангела Романа,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в Роми подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!

Привітання з Днем ангела Романа в картинках



Привітання з днем ангела Романа / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Романа українською своїми словами / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Романа картинки / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Романа українською своїми словами / Колаж 24 Каналу





Картинки З Днем ангела Романа / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну збірку привітань з днем ангела Роман. Точно знайдете щось для себе.