Тож 24 Канал зібрав добірку привітань для Романа – від лаконічних і теплих до більш душевних. Обирайте те, що найбільше пасує вашому Роману, і не відкладайте повідомлення на потім.
Привітання з Днем ангела Романа своїми словами
- З Днем ангела, Романе! Нехай твій Ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом. Бажаю міцного здоров'я, спокою в серці та мирного неба над головою.
- Вітаю тебе з Днем ангела, Романе! Хай Господь береже тебе в усіх дорогах, а поруч будуть вірні друзі й люблячі рідні. Нехай усе добре, що ти робиш, повертається до тебе сторицею.
- Романе, з Днем ангела! Бажаю тобі сили духу, віри в себе і мудрості в кожному рішенні. Нехай Бог дарує тобі тепло в оселі, лад у родині та радість у кожному дні.
- З іменинами, Романе! Нехай твоє ім'я приносить тобі щастя, а святий покровитель оберігає від бід і тривог. Здоров'я тобі, удачі й усього найсвітлішого.
- Щиро вітаю з Днем ангела, Романе! Хай на твоєму шляху зустрічаються добрі люди, а кожна мрія поступово збувається. Мирного неба, світлих днів і Божого благословення!
З Днем ангела Романа українською
***
Тобі бажаю я, Роман,
Любові вируючий океан,
Щоб рік наступний був, як свято,
На все щоб вистачало сил багато.
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Вітаю із днем ангела Романа,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в Роми подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!
Привітання з Днем ангела Романа в картинках
Привітання з днем ангела Романа / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Романа українською своїми словами / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Романа картинки / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Романа українською своїми словами / Колаж 24 Каналу
Картинки З Днем ангела Романа / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну збірку привітань з днем ангела Роман. Точно знайдете щось для себе.