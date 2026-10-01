Поэтому 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем ангела Романа – от лаконичных и теплых до более душевных. – от лаконичных и теплых до более душевных. Выбирайте то, что больше всего подходит вашему Роману, и не откладывайте сообщение на потом.

Поздравление с Днем ангела Романа своими словами

С Днем ангела, Роман! Пусть твой Ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом. Желаю крепкого здоровья, покоя в сердце и мирного неба над головой.

Поздравляю тебя с Днем ангела, Роман! Пусть Господь хранит тебя на всех путях, а рядом будут верные друзья и любящие родные. Пусть все хорошее, что ты делаешь, возвращается к тебе сторицей.

Роман, с Днем ангела! Желаю тебе силы духа, веры в себя и мудрости в каждом решении. Пусть Бог дарует тебе тепло в доме, гармонию в семье и радость в каждом дне.

С именинами, Роман! Пусть твое имя приносит тебе счастье, а святой покровитель оберегает от бед и тревог. Здоровья тебе, удачи и всего самого светлого.

Искренне поздравляю с Днем ангела, Роман! Пусть на твоем пути встречаются добрые люди, а каждая мечта постепенно сбывается. Мирного неба, светлых дней и Божьего благословения!

С Днем ангела Романа на украинском языке

***

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

***

Вітаю із днем ангела Романа,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в Роми подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!

Поздравления с Днем ангела Романа в картинках



Поздравления с Днем ангела Романа / Коллаж 24 Канала





С Днем ангела Романа на украинском языке своими словами / Коллаж 24 Канала





С Днем ангела Романа: картинки / Коллаж 24 Канала





С Днем ангела Романа на украинском языке своими словами / Коллаж 24 Канала





Картинки "С Днем ангела Романа" / Коллаж 24 Канала



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