По случаю праздника "24 Канал" подготовил подборку красивых поздравлений с Днем ангела Романа ( поздравления с Днем ангела Романа ) – в прозе, стихах и на ярких открытках. Выбирайте самые теплые пожелания для родных, друзей и коллег, чтобы сделать их день особенным.

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Поздравления с Днем ангела Романа в стихах



***

Романе, з Днем ангела щиро вітаю,

Міцного здоров’я й удачі бажаю.

Хай ангел-охоронець крилом береже,

А щастя до тебе дорогу знайде!



***

Твоє ім’я, Романе, сильне й горде,

Нехай воно веде тебе вперед.

Хай ангел твій підказує рішення мудрі,

А дні будуть світлими, теплими й чудними.

Хай поруч будуть друзі вірні й щирі,

І в домі панують любов, злагода й мир!



***

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

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Поздравление с Днем ангела Романа своими словами

Роман, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом: и в радости, и в трудную минуту. А еще пусть в твоей жизни будет больше людей, которые любят тебя просто за то, что ты есть.

С Днем ангела, Роман! Желаю тебе крепкого здоровья, душевного покоя и тепла в доме. Пусть все хорошее, что ты делаешь для других, возвращается к тебе добром.

Поздравляю с Днем ангела, Роман! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, дарует мудрость в решениях и силы идти вперед, даже когда очень трудно.

Роман, с Днем ангела! Пусть в твоем сердце всегда живет вера, а в жизни всегда найдется место для маленьких чудес, которые делают день особенным.

С Днем ангела, Роман! Желаю, чтобы рядом были настоящие друзья, которые не подведут, и родные люди, к которым всегда хочется возвращаться. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью и теплом.

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Поздравления с Днем ангела Романа в картинках

Картинки с Днем ангела Романа / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Романа своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Романа в картинках / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Романа в картинках / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Романа в стихах / Коллаж 24 Канала



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