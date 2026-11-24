Наприкінці листопада, коли сонця стає дедалі менше, а холод нагадує про наближення зими, є особлива нагода додати комусь тепла. 24 листопада відзначають День ангела Катерини – свято, яке нагадує, що іноді кілька щирих слів здатні зігріти краще за найтепліший плед.

Саме тому 24 Канал підготували добірку найкращих привітань для всіх Катерин. Тут ви знайдете душевні побажання своїми словами, красиві вірші та яскраві картинки, які допоможуть зробити цей день особливим.

Вірші з Днем ангела Катерини



***

У день святої Катерини

Хай щастя в дім ваш завітає,

Хай кожна світла мить лунає,

А серце радість не покине.

Хай буде спокій на душі,

Любов зігріє кожну днину,

І збудуться усі мрії

У милій, сонячній годині!



***



Хай Катю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!



***

Сьогодні настали іменини

У Катерини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.



***

Привітання з Днем ангела Катерини в картинких

Привітання з Днем ангела Катерини / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем ангела Катерини / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Катерини у віршах / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Катерини в картинках / Колаж 24 Каналу



Також ця добірка привітань з Днем ангела Катерини буде для вас дуже актуальна.





