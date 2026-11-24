Привітання з Днем ангела Катерини / Фото Pinterest

Якщо у вашому житті є Катерина, то 24 листопада краще не вдавати, що це звичайний день у календарі. Адже сьогодні всі Каті, Катрусі та Катерини мають цілком законний привід приймати компліменти, теплі слова й додаткову порцію уваги. І навіть ті, хто зазвичай запевняє, що не любить свят, навряд чи відмовляться від щирого привітання.

До Дня ангела Катерини 24 Канал зібрав привітання з Днем ангела Катерини. Тож не обмежуйтеся банальними словами – подаруйте близькій людині кілька слів, які справді зігрівають. Adv Привітання з Днем ангела Катерини в прозі Вітаю, Катю, з Днем ангела! Нехай твоя доброта і лагідність завжди знаходять відгук, а мрії поступово збуваються.

Катерино, з Днем ангела! Бажаю віри, надії та любові. Нехай Господь дарує сили, коли їх бракує, і мудрість, коли треба обирати.

З Днем ангела, Катерино! Нехай небо над тобою буде ясним, дорога легкою, а поруч завжди буде той, на кого можна покластися.

Щиро вітаю з Днем ангела, Катерино! Нехай Свята Великомучениця оберігає тебе від усього лихого та дарує спокій у душі.

Катерино, з Днем ангела! Бажаю тобі тепла в родині, натхнення в справах і впевненості, що все буде добре. Нехай Бог береже тебе кожного дня. Реклама Картинки з Днем ангела Катерини Картинки з Днем ангела Катерини / Колаж 24 Канал

Привітання з Днем ангела Катерини своїми словами / Колаж 24 Канал

Листівки з Днем ангела Катерини / Колаж 24 Канал

Картинки з Днем ангела Катерини / Колаж 24 Канал



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела Каті для ваших рідних і друзів.

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