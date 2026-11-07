Привітання з Днем ангела Михайла 2026 – листівки та вірші до свята

У кожного з нас є знайомий Михайло, якому варто нагадати, що він чудова людина. І 8 листопада для цього є особливий привід – День ангела Михайла, який відзначають у день Собору Архістратига Михаїла.

24 Канал підготував добірку щирих привітань для всіх Михайлів – від щирих побажань до красивих листівок. Адже іноді звичайне повідомлення може подарувати більше радості, ніж дорогий подарунок.

Привітання з Днем ангела Михайла у віршах



***



Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання —

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!



***

Михайло — ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Ти в нас гордий, не здаєшся,

Досягаєш того, до чого рвешся.

Хай тебе охороняє небо,

І всього доволі буде в тебе!



***



Небо ясне, дзвін церковний,

Свято Михайла прийшло знов.

Хай Ангел твій буде духовний,

І завжди береже любов.



***

З Днем ангела Михайла картинки

З Днем ангела Михайла картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Михайла картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу

З Днем ангела Михайла картинки / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела Михайла.



