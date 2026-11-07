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Поздравления с Днем ангела Михаила 2026 – открытки и стихи к празднику

Людмила Онуфреив
Поздравление с днем ангела Михаила

Поздравление с днем ангела Михаила / Фото с Pinterest

У каждого из нас есть знакомый Михаил, которому стоит напомнить, что он замечательный человек. И 8 ноября для этого есть особый повод – день ангела Михаила, который отмечается в день Собора Архистратига Михаила.

24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений с Днем ангела Михаила (поздравления для всех Михаилов) – от сердечных пожеланий до красивых открыток. Ведь иногда простое сообщение может подарить больше радости, чем дорогой подарок.

 
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Поздравления с Днем ангела Михаила в стихах


***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання —
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!

***
Михайло — ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Ти в нас гордий, не здаєшся,
Досягаєш того, до чого рвешся.
Хай тебе охороняє небо,
І всього доволі буде в тебе!

***

Небо ясне, дзвін церковний,
Свято Михайла прийшло знов.
Хай Ангел твій буде духовний,
І завжди береже любов.

***

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Картинки ко Дню ангела Михаила

С Днем ангела Михаила картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Михаила: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню ангела Михаила / Коллаж 24 Канала

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