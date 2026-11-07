Привітання з Днем ангела Михайла 2026 – листівки та вірші до свята

Привітання з днем ангела Михайла / Фото Pinterest
У кожного з нас є знайомий Михайло, якому варто нагадати, що він чудова людина. І 8 листопада для цього є особливий привід – День ангела Михайла, який відзначають у день Собору Архістратига Михаїла.
24 Канал підготував добірку щирих привітань для всіх Михайлів – від щирих побажань до красивих листівок. Адже іноді звичайне повідомлення може подарувати більше радості, ніж дорогий подарунок.
Привітання з Днем ангела Михайла у віршах
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання —
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
***
Михайло — ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Ти в нас гордий, не здаєшся,
Досягаєш того, до чого рвешся.
Хай тебе охороняє небо,
І всього доволі буде в тебе!
***
Небо ясне, дзвін церковний,
Свято Михайла прийшло знов.
Хай Ангел твій буде духовний,
І завжди береже любов.
***
З Днем ангела Михайла картинки
З Днем ангела Михайла картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Михайла картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Михайла картинки / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела Михайла.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter