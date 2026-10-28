Календар Днів ангела на листопад 2026 року: хто святкуватиме свої іменини
Вже за кілька днів настане довгоочікуваний кінець осені. У листопаді чимало вірян відзначатимуть День ангела – особливе свято, присвячене святому покровителю, на честь якого людині дають ім'я.
З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на листопад – у нашому матеріалі.
У кого будуть іменини у листопаді 2026 року
1 листопада – Іван, Яків, Юліан, Феодор, Кузьма, Дем'ян.
2 листопада – Маркіян.
3 листопада – Георгій.
4 листопада – Павло.
5 листопада – Григорій, Галактіон.
6 листопада – Лука, Олександра, Клавдія, Павло.
7 листопада – Євгеній, Максим, Антон, Афанасія, Никон.
8 листопада – Михайло.
9 листопада – Олександр, Антон, Феокіст.
10 листопада – Орест, Родіон, Олімп, Костянтин, Георгій.
11 листопада – Віктор, Вікентій, Федір, Стефанида.
12 листопада – Іван, Григорій.
13 листопада – Іван, Антон, Герман.
14 листопада – Пилип, Феодор.
15 листопада – Дмитро.
16 листопада – Матвій.
17 листопада – Григорій.
18 листопада – Роман, Платон.
19 листопада – Варлаам, Іларіон, Авдій.
20 листопада – Остап, Анатолій, Іван, Анна, Григорій.
21 листопада – Марія.
22 листопада – Филимон, Архип, Валерій.
23 листопада – Григорій, Феодор, Олександр.
24 листопада – Катерина, Августа, Порфирій, Філофей, Меркурій.
25 листопада – Климент, Петро.
26 листопада – Яків, Юрій.
27 листопада – Роман.
28 листопада – Стефан, Василь, Григорій, Іван.
29 листопада – Іван, Григорій.
30 листопада – Андрій.
Раніше ми розповідали, коли святкуватимуть Михайлів день в Україні у 2026 році.