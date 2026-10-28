Календар Днів ангела на листопад 2026 року: хто святкуватиме свої іменини

Вже за кілька днів настане довгоочікуваний кінець осені. У листопаді чимало вірян відзначатимуть День ангела – особливе свято, присвячене святому покровителю, на честь якого людині дають ім'я.

З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на листопад – у нашому матеріалі.

У кого будуть іменини у листопаді 2026 року

1 листопада – Іван, Яків, Юліан, Феодор, Кузьма, Дем'ян.

2 листопада – Маркіян.

3 листопада – Георгій.

4 листопада – Павло.

5 листопада – Григорій, Галактіон.

6 листопада – Лука, Олександра, Клавдія, Павло.

7 листопада – Євгеній, Максим, Антон, Афанасія, Никон.

8 листопада – Михайло.

9 листопада – Олександр, Антон, Феокіст.

10 листопада – Орест, Родіон, Олімп, Костянтин, Георгій.

11 листопада – Віктор, Вікентій, Федір, Стефанида.

12 листопада – Іван, Григорій.

13 листопада – Іван, Антон, Герман.

14 листопада – Пилип, Феодор.

15 листопада – Дмитро.

16 листопада – Матвій.

17 листопада – Григорій.

18 листопада – Роман, Платон.

19 листопада – Варлаам, Іларіон, Авдій.

20 листопада – Остап, Анатолій, Іван, Анна, Григорій.

21 листопада – Марія.

22 листопада – Филимон, Архип, Валерій.

23 листопада – Григорій, Феодор, Олександр.

24 листопада – Катерина, Августа, Порфирій, Філофей, Меркурій.

25 листопада – Климент, Петро.

26 листопада – Яків, Юрій.

27 листопада – Роман.

28 листопада – Стефан, Василь, Григорій, Іван.

29 листопада – Іван, Григорій.

30 листопада – Андрій.

Раніше ми розповідали, коли святкуватимуть Михайлів день в Україні у 2026 році.