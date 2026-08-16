З Горіховим Спаса 2026 – натхненні листівки, вірші та привітання, щоб надіслати всім
Сьогодні відзначають Горіховий Спас – свято, яке завершує літній цикл Спасів. Цього дня традиційно дякують за врожай, збираються за одним столом і бажають одне одному здоров’я та добра.
24 Канал зібрав кілька теплих привітань із Горіховим Спасом, якими можна привітати рідних, друзів чи колег.
Привітання з Горіховим Спасом українською мовою
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З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!
***
Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі і гарної карми
І миру нам всім на віки!
***
Ось і настав Горіховий Спас,
Бажаю, щоб свято вітало і вас!
Побільше удома різних припас,
Господь береже і рятує хай вас!
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
З Горіховим Спасом вітання
- Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай у домі буде тепло й спокій, на столі – достаток, а поруч – люди, з якими добре навіть просто мовчати. Бажаю здоров’я, миру і побільше добрих днів.
- З Горіховим Спасом! Нехай цей день принесе у ваш дім затишок, добрі новини та душевний спокій. Бажаю, щоб вистачало сил на все важливе, а поруч завжди були рідні люди.
- Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю простих, але найцінніших речей: міцного здоров’я, миру в душі, достатку в домі й тепла від людей, яких любите. Нехай усе хороше примножується.
- Зі святом! З Горіховим Спасом! Нехай у вашому домі завжди буде що поставити на стіл, кого обійняти і за що подякувати Богові. Бажаю миру, здоров’я та тихого сімейного щастя.
- Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай літо залишить після себе тільки добрі спогади, а попереду буде тепла осінь, спокійні дні та багато хорошого. Бережіть себе і своїх близьких.
Листівки привітання з Горіховим Спасом
З Горіховим Спасом привітання / Колаж 24 Каналу
З Горіховим Спасом вітання / Колаж 24 Каналу
Привітання з Горіховим Спасом в картинках / Колаж 24 Каналу
Листівки привітання з Горіховим Спасом / Колаж 24 Каналу
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