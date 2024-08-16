Наші предки у свято пекли хліб або пироги з борошна, яке вродило нещодавно. Випічка вже може бути не пісною, адже Успенський піст закінчився. Колись господарі також працювали на полі або на городі, зокрема починали сіяти озимі культури. Ввечері родини збиралися за святковим столом, передає LifeStyle 24.

До речі Важливі заборони на свято Горіхового Спасу, яке святкуватимемо вже завтра

З нагоди Горіхового Спасу наша редакція підготувала чудові привітання у картинках. Зберігайте добірку, відправляйте побажання близьким людям та гарно відсвяткуйте сьогоднішнє свято!

Горіховий Спас 2024: привітання у картинках

Привітання з Горіховим Спасом / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Горіховим Спасом / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Горіховим Спасом / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Горіховим Спасом / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Горіховим Спасом / Фото "Гумореска"

Привітання з Горіховим Спасом / Фото "Гумореска"

Привітання з Горіховим Спасом / Фото "Топ картинки"

Привітання з Горіховим Спасом / Фото "Топ картинки"

Привітання з Горіховим Спасом / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Горіховим Спасом / Фото Amazing Ukraine

Любі українці, щиро вітаємо вас з Горіховим Спасом. Нехай це свято пройде спокійно, у колі рідних та друзів. Насолоджуйтеся кожною хвилиною разом, оскільки зараз всі переживають складні часи, коли треба бути поруч.