У християнстві свято Горіхового Спасу називається так – Перенесення Нерукотворного образу Господнього в Константинополь. Що ж не можна робити цієї п'ятниці, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Горіховий Спас 2024: головні заборони

У Горіховий Спас заборонено сваритися, злитися одне на одного, інакше притягнете неприємності у своє життя. Не варто відмовляти у допомозі нужденним, зокрема потрібно ділитися їжею з мандрівниками або бідними. У народі кажуть, що у свято краще не ходити до лісу, оскільки там панує нечиста сила.

Не можна пліткувати, лихословити та заздрити.

Не слід тримати образу у собі, треба пробачити одне одного.

Заборонено викидати їжу, яку не доїли, – віддайте її тваринам.

Не варто багато їсти та зловживати алкогольними напоями.

Не рекомендується займатися хатніми справами, наприклад прати та прибирати.

У свято не варто байдикувати, навпаки потрібно багато працювати. Річ у тім, що наші предки у цей день починали готуватися до зими. Зокрема, збирали врожай, щоб не було скрути під час холодів. Також люди ходили працювати у поле або на город, молотили борошно, аби потім спекти хліб.