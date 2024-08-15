Свята Богородиця померла уві сні, тому її смерть часто називають успінням. У велике церковне свято заборонено гучно розважатися, важко працювати, справляти весілля, злитися, лихословити та сваритися. Детальніше про історію та традицій цього дня дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Успіння Пресвятої Богородиці: історія та традиції свята

Коли Ісуса Христа розіп'яли, Пресвята Богородиця вирішила жити у Єрусалимі. Вона розповідала людям про християнську віру. Діва Марія, крім того, багато молилася й одного разу під час цього до неї прийшов архангел Гавриїл. Чоловік сказав святій, що вона помре через три дні. До речі, відомо, що саме він повідомив Богородиці, що жінка народить сина від Бога. Після цього Марія зібрала близьких людей та апостолів, аби з ними попрощатися. Вони бачили, як Пресвята Богородиця відправилася на небеса.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці віряни, за традицією, починають з відвідування церкви. Вони не лише читають молитви до Діви Марії та просять добробуту і здоров'я для себе, рідних і друзів, але й освячують кошики з різними продуктами, зокрема беруть фрукти, зерно, хліб, горіхи, мед. Після богослужіння сім'ї накривають великий стіл. Дозволяється готувати не лише пісні страви, оскільки Успенський піст вже закінчився.