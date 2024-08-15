У цей день люди йдуть до церкви, ставлять свічку та моляться до Діви Марії. Зокрема, просять у Матері Ісуса Христа здоров'я та добробуту для близьких людей та для себе. Особливо щиро звернутися до Богородиці рекомендується жінкам, оскільки сьогодні їм прощаються всі гріхи, зазначає LifeStyle 24.

До слова З Успінням Пресвятої Богородиці: гарні привітання у картинках і листівки

Успіння Пресвятої Богородиці: що це за свято

Успіння Пресвятої Богородиці – одне з найважливіших християнських свят. Люди згадують, як Діва Марія померла та вознеслася на небеса. Зазначимо, що подекуди заведено казати, що це не смерть, а успіння. Річ у тім, що Богородиця покинула земне життя, коли спала, а через три дні сталося її воскресіння.

Діва Марія – матір Ісуса Христа, яка завжди слухала його слова та поширювала серед вірян. Вона любила людей та багато їм допомагала. Вважається, що Пресвята Богородиця оберігає християн, а особливо жінок. Якщо ви переживаєте складний період, то варто помолитися до неї, свята обов'язково допоможе.

Що не можна робити

Не можна займатися важкою фізичною працею та рукоділлям.

Жінкам не варто прибирати у будинку, варити їсти або прати одяг.

Не рекомендується сваритися, лихословити та гучно розважатися.

Заборонено ходити босими ногами по ранішній росі, бо захворієте.

Краще не стригти волосся, бо вкоротите собі віку.

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