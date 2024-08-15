У цей день люди йдуть до церкви, ставлять свічку та моляться до Діви Марії. Зокрема, просять у Матері Ісуса Христа здоров'я та добробуту для близьких людей та для себе. Особливо щиро звернутися до Богородиці рекомендується жінкам, оскільки сьогодні їм прощаються всі гріхи, зазначає LifeStyle 24.
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Успіння Пресвятої Богородиці: що це за свято
Успіння Пресвятої Богородиці – одне з найважливіших християнських свят. Люди згадують, як Діва Марія померла та вознеслася на небеса. Зазначимо, що подекуди заведено казати, що це не смерть, а успіння. Річ у тім, що Богородиця покинула земне життя, коли спала, а через три дні сталося її воскресіння.
Діва Марія – матір Ісуса Христа, яка завжди слухала його слова та поширювала серед вірян. Вона любила людей та багато їм допомагала. Вважається, що Пресвята Богородиця оберігає християн, а особливо жінок. Якщо ви переживаєте складний період, то варто помолитися до неї, свята обов'язково допоможе.
Що не можна робити
- Не можна займатися важкою фізичною працею та рукоділлям.
- Жінкам не варто прибирати у будинку, варити їсти або прати одяг.
- Не рекомендується сваритися, лихословити та гучно розважатися.
- Заборонено ходити босими ногами по ранішній росі, бо захворієте.
- Краще не стригти волосся, бо вкоротите собі віку.
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Народні прикмети
- Якщо буде туман, то чекайте на гарний врожай грибів.
- Якщо надворі тепла та сонячна погода, то бабине літо буде холодним.
- Якщо випаде дощ, то така погода протримається ще цілий вересень.
- Якщо на небі з'явиться веселка, то восени буде тепло.
- Якщо побачите багато павутини, то чекайте на зиму без снігу.