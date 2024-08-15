У цей день віряни згадують, як померла Діва Марія та її вознесіння. Кажуть, що жінка покинула земний світ через 10 років після смерті Ісуса Христа. У свято люди, за традицією, відвідують храм та моляться Пресвятій Богородиці. Після богослужіння вони збираються за сімейним столом.

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З нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці редакція LifeStyle 24 зібрала добірку привітань у картинках. Дорогі читачі, щиро вас вітаємо, бажаємо щастя, здоров'я, перемоги у війні та миру. Нехай спокій чимшвидше запанує у наших домівках. Обирайте привітання та надсилайте їх сьогодні своїм близьким людям.

Успіння Пресвятої Богородиці: картинки-привітання

Привітання зі святом / Фото forumsmile.com.ua

Привітання зі святом / Фото forumsmile.com.ua

Привітання зі святом / Фото vitai.com.ua

Привітання зі святом / Фото vitai.com.ua

Привітання зі святом / Фото vitay.in.ua

Привітання зі святом / Фото vitay.in.ua

Привітання зі святом / Фото vitannya.in.ua

Привітання зі святом / Фото vitannya.in.ua

Привітання зі святом / Фото listivki.com.ua

Привітання зі святом / Фото listivki.com.ua

Сподіваємося, що вам сподобалися привітання з нашої добірки. Гарного святкування усім!