До 1 вересня 2024 року залишилось всього 9 днів. Цей короткий час – чудова нагода насолодитись останніми днями сповна.

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Скільки днів залишилось до 1 вересня 2024 року

Якщо ви досі не встигли підготуватися до нового навчального року, саме час це зробити, адже до 1 вересня залишилось лише 9 днів. Важливо не відкладати на останній момент придбання шкільних приладь, підготовку робочого місця та налаштування на навчальний процес.

До речі, 1 вересня 2024 року випадає на неділю, тому для багатьох школярів перший день занять переноситься на понеділок, 2 вересня. Кабмін ухвалив постанову № 841, згідно з якою новий навчальний рік розпочнеться 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року. Це дає вас ще один додатковий день для відпочинку або завершення останніх приготувань перед стартом нового навчального року.



Скільки днів залишилось до 1 вересня / Фото Pinterest

Якщо ви вже давно не студент і не школяр, це ваш шанс сповна насолодитися останніми теплими днями літа. Літо – це час відпусток, пригод і приємних моментів, коли можна відірватися від буденності, зарядитися енергією та просто насолоджуватися безтурботністю.

Не втрачайте цю можливість! Прогулянки на свіжому повітрі, вечори з друзями, поїздки на природу або просто відпочинок з книгою під теплим сонцем – усе це ще в ваших руках. Отримуйте максимальне задоволення від останніх днів літа!