У вересні 2024 року також будемо відзначати День програміста, День українського кіно, День рятувальника та Міжнародний день миру. Однак додаткових вихідних українці не матимуть. Їх, до речі, у цей місяць не було й до запровадження воєнного стану. Які ще свята є у календарі, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Важливо Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

Календар свят на вересень 2024

1 вересня – День знань; День підприємця.

2 вересня – День нотаріату.

8 вересня – Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів; День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

9 вересня – Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка.

10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам.

12 вересня – День програміста.

14 вересня – День українського кіно; День фізкультури й спорту; День танкових військ.

15 вересня – Міжнародний день демократії; День працівника лісу.

16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару.

17 вересня – День рятувальника.

18 вересня – День HR-менеджера.

20 вересня – День рекрутера.

21 вересня – День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; Міжнародний день миру.

22 вересня – День партизанської слави; День машинобудівника.

27 вересня – День туризму; День вихователя і всіх дошкільних працівників.

30 вересня – День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.