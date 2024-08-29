У вересні 2024 року також будемо відзначати День програміста, День українського кіно, День рятувальника та Міжнародний день миру. Однак додаткових вихідних українці не матимуть. Їх, до речі, у цей місяць не було й до запровадження воєнного стану. Які ще свята є у календарі, читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Важливо Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці
Календар свят на вересень 2024
1 вересня – День знань; День підприємця.
2 вересня – День нотаріату.
8 вересня – Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів; День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
9 вересня – Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка.
10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам.
12 вересня – День програміста.
14 вересня – День українського кіно; День фізкультури й спорту; День танкових військ.
15 вересня – Міжнародний день демократії; День працівника лісу.
16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару.
17 вересня – День рятувальника.
18 вересня – День HR-менеджера.
20 вересня – День рекрутера.
21 вересня – День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; Міжнародний день миру.
22 вересня – День партизанської слави; День машинобудівника.
27 вересня – День туризму; День вихователя і всіх дошкільних працівників.
30 вересня – День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.