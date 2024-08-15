З нагоди свята редакція LifeStyle 24 підготувала чудові привітання у прозі, віршах та картинках. Приєднуємося до всіх теплих слів. Бажаємо спокою у серці та душі, затишку у домівках.
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Успіння Пресвятої Богородиці: привітання у віршах
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
***
Свята Богородице,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.
Свята Богородице,
Про заступництво лише благаємо,
І на силу твою уповаємо,
Христом Богом закликаємо.
Свята Богородице,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.
Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Amazing Ukraine
***
Я вас зі святом великим,
Світлим вітаю.
У День Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю.
Нехай в серцях живе любов,
Радість і терпіння.
Щоб цінували кожну годину
Кожної миті.
***
В День Богородиці Успіння
Зникнуть совісті сумління,
Хай йдуть геть тривоги,
Будуть рівними дороги.
Нехай всі біди розсмокчуться
І назад не повернуться!
***
Матері просять сьогодні за дітей,
Діти моляться за матерів,
Тебе благають по всьому білому світі,
Молитви несуть всі у святий храм.
Свято Успіння Пресвятої Богородиці,
Ісуса Христа свята породілле,
Діво, спаси нас і сохрани,
Від зла і нечисті життя збережи.
Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Amazing Ukraine
Успіння Пресвятої Богородиці: привітання у прозі
Зі світлим святом! Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб жодні напасті не припали на її долю.
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Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному досягти успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва збереже в будь-якій ситуації.
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Щиро вітаємо зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаємо вам мирного, тихого неба, Божого благословення та сил на реалізацію всього задуманого. Зі святом!
Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Hochu
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Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю родинного затишку і тепла, достатку, теплих стосунків з близькими людьми. Нехай удача завжди усміхається на життєвому шляху, а Божа Матір оберігає.
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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливі й здорові, а ангел-охоронець оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде освітлювати шлях.