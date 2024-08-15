З нагоди свята редакція LifeStyle 24 підготувала чудові привітання у прозі, віршах та картинках. Приєднуємося до всіх теплих слів. Бажаємо спокою у серці та душі, затишку у домівках.

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Успіння Пресвятої Богородиці: привітання у віршах

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Amazing Ukraine

***

Я вас зі святом великим,

Світлим вітаю.

У День Успіння Пресвятої Богородиці

Миру всім бажаю.

Нехай в серцях живе любов,

Радість і терпіння.

Щоб цінували кожну годину

Кожної миті.

***

В День Богородиці Успіння

Зникнуть совісті сумління,

Хай йдуть геть тривоги,

Будуть рівними дороги.

Нехай всі біди розсмокчуться

І назад не повернуться!

***

Матері просять сьогодні за дітей,

Діти моляться за матерів,

Тебе благають по всьому білому світі,

Молитви несуть всі у святий храм.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці,

Ісуса Христа свята породілле,

Діво, спаси нас і сохрани,

Від зла і нечисті життя збережи.

Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Amazing Ukraine

Успіння Пресвятої Богородиці: привітання у прозі

Зі світлим святом! Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб жодні напасті не припали на її долю.

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Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному досягти успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва збереже в будь-якій ситуації.

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Щиро вітаємо зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаємо вам мирного, тихого неба, Божого благословення та сил на реалізацію всього задуманого. Зі святом!

Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Hochu

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Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю родинного затишку і тепла, достатку, теплих стосунків з близькими людьми. Нехай удача завжди усміхається на життєвому шляху, а Божа Матір оберігає.

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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливі й здорові, а ангел-охоронець оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде освітлювати шлях.