24 Канал собрал несколько теплых поздравлений с Ореховым Спасом, которыми можно поздравить родных, друзей или коллег.
Поздравления с Ореховым Спасом на украинском языке
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З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!
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Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі і гарної карми
І миру нам всім на віки!
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Ось і настав Горіховий Спас,
Бажаю, щоб свято вітало і вас!
Побільше удома різних припас,
Господь береже і рятує хай вас!
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Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
Поздравляю с Ореховым Спасом!
- Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в доме будет тепло и покой, на столе – изобилие, а рядом – люди, с которыми приятно даже просто молчать. Желаю здоровья, мира и побольше хороших дней.
- С Ореховым Спасом! Пусть этот день принесет в ваш дом уют, хорошие новости и душевный покой. Желаю, чтобы хватало сил на все важное, а рядом всегда были родные люди.
- Поздравляю с Ореховым Спасом! Желаю простых, но самых ценных вещей: крепкого здоровья, мира в душе, достатка в доме и тепла от людей, которых вы любите. Пусть все хорошее приумножается.
- С праздником! С Ореховым Спасом! Пусть в вашем доме всегда будет что поставить на стол, кого обнять и за что поблагодарить Бога. Желаю мира, здоровья и тихого семейного счастья.
- Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть лето оставит после себя только добрые воспоминания, а впереди будет теплая осень, спокойные дни и много хорошего. Берегите себя и своих близких.
Поздравительные открытки с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Ореховым Спасом / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Ореховым Спасом в картинках / Коллаж 24 Канала
Поздравительные открытки с Ореховым Спасом / Коллаж 24 Канала
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