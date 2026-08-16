24 Канал зібрав кілька теплих привітань із Горіховим Спасом, якими можна привітати рідних, друзів чи колег.

Привітання з Горіховим Спасом українською мовою

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З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

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Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підем в молитвах.

Послухаєм службу, освятим врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі і гарної карми

І миру нам всім на віки!

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Ось і настав Горіховий Спас,

Бажаю, щоб свято вітало і вас!

Побільше удома різних припас,

Господь береже і рятує хай вас!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

З Горіховим Спасом вітання

Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай у домі буде тепло й спокій, на столі – достаток, а поруч – люди, з якими добре навіть просто мовчати. Бажаю здоров’я, миру і побільше добрих днів.

З Горіховим Спасом! Нехай цей день принесе у ваш дім затишок, добрі новини та душевний спокій. Бажаю, щоб вистачало сил на все важливе, а поруч завжди були рідні люди.

Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю простих, але найцінніших речей: міцного здоров’я, миру в душі, достатку в домі й тепла від людей, яких любите. Нехай усе хороше примножується.

Зі святом! З Горіховим Спасом! Нехай у вашому домі завжди буде що поставити на стіл, кого обійняти і за що подякувати Богові. Бажаю миру, здоров’я та тихого сімейного щастя.

Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай літо залишить після себе тільки добрі спогади, а попереду буде тепла осінь, спокійні дні та багато хорошого. Бережіть себе і своїх близьких.

Листівки привітання з Горіховим Спасом



З Горіховим Спасом привітання / Колаж 24 Каналу



З Горіховим Спасом вітання / Колаж 24 Каналу



Привітання з Горіховим Спасом в картинках / Колаж 24 Каналу



Листівки привітання з Горіховим Спасом / Колаж 24 Каналу



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