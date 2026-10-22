Не лише Поліна: 5 милозвучних жіночих імен на літеру "П", які вам сподобаються

Імена, що починаються на літеру "П", часто наділяють своїх власниць унікальним поєднанням внутрішньої сили, розвиненої емпатії та вродженої елегантності. Такі варіанти звучать благородно і запам'ятовуються з першої секунди.

Якщо ви думаєте, як оригінально назвати дівчинку, або просто цікавитеся таємницями значень імен, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою.

Поліна

Ім'я Поліна має давньогрецьке походження і тлумачиться як "сонячна" або "присвячена Аполлону". Такі жінки відзначаються надзвичайною життєрадісністю та емпатією. Вони вміють створювати затишок навколо себе, легко знаходять спільну мову з різними людьми та мають гостру інтуїцію, яка допомагає їм ухвалювати мудрі рішення.

Пенелопа

Це ім'я сягає корінням у давньогрецьку міфологію та перекладається як "та, що розпускає нитки". Його носійки наділені глибокою внутрішньою мудрістю та неймовірним терпінням. Такі дівчата не бояться труднощів, вміють стратегічно мислити та зберігають непохитну відданість своїм ідеалам, близьким людям і життєвим принципам.

Патрісія

Ім'я Патрісія має латинське походження та означає "шляхетна" або "аристократка". Його власниці мають вроджене почуття стилю та сильні лідерські якості. Вони вміють надихати інших власною впевненістю, залишаючись водночас справедливими та щирими.

Пелагея

Ім'я Пелагея походить з Давньої Греції і перекладається як "морська". Представниці цього імені – дуже глибокі та багатогранні особистості, емоції яких часто нагадують нестримний океан. Вони мають потужний творчий потенціал, відзначаються неординарним мисленням і здатні знаходити вихід із найзаплутаніших ситуацій.

Павліна

Це ім'я є жіночою формою латинського імені та означає "мініатюрна" або "скромна". Однак за уявною лагідністю цих жінок ховається сильний характер і неабияка цілеспрямованість. Вони блискуче вміють концентруватися на власних цілях, досягають успіху завдяки працьовитості та зачаровують оточення своєю природною грацією.

Як красиво назвати дівчинку / Фото Magnific

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