Вони наділяють своїх власниць неймовірним шармом, впевненістю та прагненням до саморозвитку. 24 Канал зібрав добірку найцікавіших імен, які неодмінно підкреслять індивідуальність вашої донечки.

Емілія

Ім'я походить із латинської мови та означає "старанна" або "ревна". Його власниці відзначаються гострим розумом, самостійністю та надзвичайною цілеспрямованістю. Вони легко знаходять спільну мову з різними людьми, швидко адаптуються до нових обставин і завдяки своїй завзятості досягають неабияких висот у професійній сфері.

Евеліна

Це давньоєврейське ім'я перекладається як "життєва сила". Такі жінки випромінюють оптимізм, мають витончений смак і дуже багату уяву. Вони тонко відчувають емоції інших, вміють щиро радіти дрібницям і часто обирають творчі професії, де можуть повністю розкрити свій багатий внутрішній потенціал.

Елеонора

Ім'я має давньогрецьке коріння і трактується як "милосердна" або "співчутлива". Елеонори володіють гострою інтуїцією та сильним характером. Такі дівчата завжди відстоюють власні кордони, глибоко цінують особистий простір і вміють легко розв'язувати найскладніші життєві завдання.

Емма

Таке ім'я прийшло до нас із давньогерманської мови та означає "всеосяжна". Жінки з цим іменем гармонійно поєднують у собі м'якість і залізну витримку. Вони стають вірними подругами, завжди тримають дане слово та впевнено ведуть за собою людей, надихаючи оточення власним прикладом.

Ельза

Це форма давньоєврейського імені Єлизавета, яка означає "та, хто шанує Бога" або "Божа клятва". Ельзи виростають дуже волелюбними, рішучими та сміливими особистостями. Вони ніколи не бояться ризикувати, сміливо ламають застарілі стереотипи та вміють знаходити нестандартні виходи з будь-яких кризових ситуацій.

Як красиво назвати дівчинку, яка народилась восени / Фото Magnific

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